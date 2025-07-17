Гоген Солнцев оказался за решеткой из-за распития алкоголя. Об этом сообщает StarHit.

В отношении 44-летнего Гогена Солнцева составили административный протокол. Артиста поймали за распитием алкогольных напитков в общественном месте — видео из спецприемника, куда он попал, опубликовали журналисты.

На кадрах Гоген кричит, что невиновен и требует его выпустить. Как рассказал сам артист, он не употреблял алкоголь.

«На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить…», — объяснил он.

Напомним, Гоген Солнцев недавно выяснил, что он не является биологическим отцом своего сына Ивана.

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