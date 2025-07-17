В судебных разбирательствах Алексея Чадова и его бывшего друга фигурирует третье лицо

Сегодня в Арбитражном суде Москвы состоялось очередное заседание в рамках разбирательств между Максимом Чадовым и его бывшим другом Максимом Боевым. Выяснилось, что наказание за подделку документов и хищение средств может грозить не оппоненту актёра, а его супруге. Об этом журналистам рассказала юрист Анна Флорова.

Дело в том, что кинокомпанией, которая занималась съёмкой фильма «За Палыча!», официально владеет жена Боева — Ирина. Именно её подпись стоит на фальсифицированных документах, которые предоставляет адвокат. При этом женщина — мать в декрете и, по словам юриста, даже не подозревает, что ей грозит уголовная ответственность.

Вторую сторону, оппонента, мне, если честно, жалко. Генеральным директором и учредителем является девушка — Ирина Боева, которая фактически никогда к этой кинокомпании отношения не имела. Всем управляет её муж, все документы подписывает её муж, все фальсифицированные документы, представленные их адвокатом, подписываются Боевой

Анна Фролова

Съёмки фильма, из-за которого судятся Чадов и Боева, начались в 2021 году, и картина уже вышла в прокат, правда, гонорар актёр не получил. Он участвовал в проекте как сценарист и продюсер, а также назвал себя «главным двигателем». Боев первым подал иск о расторжении договора, поскольку считает, что Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. А Алексей подал ответный иск и потребовал от бывшего друга выплатить гонорар, который составляет 75 миллионов рублей. В ходе очередного заседания выяснилось, что Боев подделал подпись партнера на документах о выплате средств.