Певец Dante рассказал об отношениях с коллегами

Российский певец Dante (настоящее имя — Алексей Исмаилов) разрушает стереотип о том, что в мире шоу-бизнеса отношения основаны только на конкуренции. 36-летний музыкант убедился в обратном на собственном опыте. По словам исполнителя, в его окружении есть люди, с которыми он дружит уже много лет: они поддерживают друг друга, ходят на концерты и искренне радуются чужим успехам.

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«Среди музыкантов я нашел настоящих друзей, к которым могу обратиться в трудные моменты — будь то проблемы или просто плохое настроение. Я также готов выслушать их и поддержать в сложные времена. Дружба в шоу-бизнесе есть, но ее нужно искать. Как и в любой другой сфере жизни, найти искренних людей бывает непросто», — рассказал артист в интервью WomanHit.

Dante не скрывает, что в работе с известными музыкантами возникают сложности, но не с Димой Биланом. Певец назвал его одним из самых приятных исполнителей, с которыми удалось посотрудничать.