Певица MARGO раскрыла, кто ее «пропихивает» на сцену

Певица Марго Овсянникова, выступающая под псевдонимом MARGO, рассказала о том, кто ее «пропихивает» на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам певицы, своей популярностью она обязана только собственному таланту. При этом Марго призналась, что Филипп Киркоров, выступающий в роли ее продюсера, выполняет свою работу «на тысячу процентов».

«Невозможно пропихнуть бездарность, как некоторым хотелось бы. Говорят: “Она бесталантная!” Но я решила не показывать все сразу. Я действительно считаю себя талантливой, и знаю, что Филипп Киркоров никогда бы не взялся за бездарную артистку — это же его репутация. Мы работаем в команде, и результат — заслуга всех нас», — рассказала певица.

Овсянникова также добавила, что она сблизилась с Киркоровым во время совместной поездки в Горловку. После этого Киркоров и Марго стали работать вместе, но теперь певица чувствует себя самостоятельной звездой.