Певица MARGO раскрыла, кто ее «пропихивает» на сцену
Певица Марго Овсянникова, выступающая под псевдонимом MARGO, рассказала о том, кто ее «пропихивает» на сцену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам певицы, своей популярностью она обязана только собственному таланту. При этом Марго призналась, что Филипп Киркоров, выступающий в роли ее продюсера, выполняет свою работу «на тысячу процентов».
«Невозможно пропихнуть бездарность, как некоторым хотелось бы. Говорят: “Она бесталантная!” Но я решила не показывать все сразу. Я действительно считаю себя талантливой, и знаю, что Филипп Киркоров никогда бы не взялся за бездарную артистку — это же его репутация. Мы работаем в команде, и результат — заслуга всех нас», — рассказала певица.
Овсянникова также добавила, что она сблизилась с Киркоровым во время совместной поездки в Горловку. После этого Киркоров и Марго стали работать вместе, но теперь певица чувствует себя самостоятельной звездой.
«Мы все трудимся, и получается комплексный результат. Как многие пишут: “Марго, она везде, я больше так не могу!” Сделать так, чтобы Марго вдруг не появлялась у вас в рекомендациях — невозможно. Можно даже переехать в другую страну, но меня показывают во всех странах. Русскоговорящие друзья и поклонники пишут мне: “Ты в рекомендациях, вне зависимости от того, где мы живем”», — заявила она.