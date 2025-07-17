Звезда Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что так и не расписалась с отцом своей дочери продюсером Константином Золотаревым. В интервью «Леди Mail.ru» она заявила, что считает это секретом успешной семейной жизни.

40-летняя Кравченко живет с Золотаревым уже 10 лет. У них есть совместная дочка Виктория. По мнению Марии, отсутствие официального оформления брака идет лишь на пользу отношениям.

«Просто понимаешь, что этот штамп в паспорте ничего не меняет, только добавляет чувства собственничества. А в случае таких людей, как мы, это часто приводит к разрушению», — заявила артистка.

Кравченко добавила, что и она, и ее избранник — трудоголики, а работа и самореализация является для них самым главным. Однако окончание Comedy Woman стало полезным для пары — артистка стала заниматься своими проектами, а Золотарев — своими.

Отдельно артистка объяснила, почему не показывает продюсера в социальных сетях. По словам Марии, Золотарев предпочитает вести непубличный образ жизни, а она в свою очередь идет ему навстречу.