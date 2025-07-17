Молдавия согласовывает приезд российских артистов с украинскими властями

Властям Молдавии приходится согласовывать приезд российских исполнителей с Киевом. Как сообщает News.ru, об этом изданию Point заявил политик Ренато Усатый.

По его словам, чтобы группа «Руки Вверх!» могла выступить в Молдавии, властям необходимо запросить на это разрешение от главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Если он скажет, тогда мы запустим, по-другому мы не запустим. Мне дана была рекомендация согласовать въезд артистов с Андреем Ермаком и со спецслужбами других стран, — поделился Усатый.

Само заявление прозвучало на фоне парламентской кампании в Молдавии. Усатый возглавляет «Нашу партию», а приезд российских артистов используется политиком как часть своей предвыборной стратегии. При этом сам Усатый признает, что подобные разоблачения нынешней власти могут иметь для него негативные последствия, однако он уверен, что снять его с выборов не получится.