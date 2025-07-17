Клава Кока сообщила поклонникам печальную новость: «Ситуация SOS»

У Клавы Коки сегодняшнее утро началось не с кофе: певица потеряла голос. Печальной новостью она поделилась в личном Telegram-канале, записав поклонникам аудиосообщение. Голос у артистки и впрямь оказался охрипшим, а говорить ей было крайне тяжело.

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«Голос покинул чат. Ситуация SOS. Не знаю, как я буду выступать», — поделилась с подписчиками Кока.

Певица призналась, что впереди у неё дни, насыщенные концертами. Сегодня у неё тоже запланировано выступление. Поэтому сейчас Клава всеми способами пытается восстановиться: делает ингаляции, ставит капельницы. Петь Кока принципиально хочет вживую.

При этом артистка не прекращает работать. Все процедуры по восстановлению голоса она делает параллельно с другими делами. Недавно Клава даже признавалась, что уже серьёзно устала от такого количества работы.