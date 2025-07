Умерла исполнительница песни Pretty Little Baby Конни Фрэнсис

Американская певица Конни Фрэнсис, исполнительница песни Pretty Little Baby, умерла в возрасте 87 лет. Об этом на своей странице в одной из соцсетей заявил ее друг, менеджер по авторским правам Рон Робертс.

© ZUMA/ТАСС

"Я знаю, что Конни одобрила бы то, что ее поклонники одними из первых узнали об этой печальной новости", – отметил он.

По словам Робертса, Фрэнсис скончалась спустя две недели после того, как ее госпитализировали в больницу из-за сильной боли.

Она родилась в 1937 году в американском Ньюарке. В 1950-е и 1960-е годы Фрэнсис была одной из самых успешных певиц, которую называли основной соперницей Мадонны за звание главной поп-певицы всех времен.

В 1960 году ее хит Everybody’s Somebody’s Fool попал в первую строчку чарта Billboard Hot 100. Также популярными стали песни Who's Sorry Now?, Lipstick on Your Collar, Where the Boys Are, Stupid Cupid, My Heart Has a Mind of Its Own, Don't Break the Heart That Loves You и другие. На ее счету более семидесяти альбомов.

Несмотря на уход артистки из индустрии в 2018 году, ее трек Pretty Little Baby, вышедший в 1962 году, в 2025 году завирусился в соцсети TikTok.

Фрэнсис после новой волны популярности заявляла, что уже успела забыть об этой песне, поэтому ей пришлось переслушать трек. Ее было очень приятно, что песня, записанная 63 года назад, трогает сердца миллионов людей и сейчас.