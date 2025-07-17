«Это недоартист»: Кушанашвили высмеял Дюжева

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал актера Дмитрия Дюжева за пафосное поведение. В шоу «Цитаты» на YouTube ведущие Антон Шастун и Лиза Гончарова вспомнили конфликт артиста с пассажирами в аэропорту и предложили шоумену его прокомментировать.

Напомним, что в 2017 году Дюжев торопился на посадку на самолет и решил пройти вперед очереди людей, которые стояли в салон эконом-класса. Люди возмутились поведению артиста и напомнили, что правила общие для всех. Дюжев же стал спорить, заявляя, что его ждут на гастролях, однако в конечном счете все таки отправился в конец очереди. Позднее в эфире одного из шоу актер говорил, что недоволен таким отношением зрителей, ради досуга которых «рискует жизнью».

«Артист, произносящий такие вещи, швыряющий их в упрек людям — это недоартист. Я думаю, что талантливый, когда-то молодой, а теперь уже солидных лет актер Дюжев показывает, что у него нет нутра, стержня. Говорит: "Я ради вас искусством занимаюсь здесь". Да иди ты! Артист — обслуживающий персонал. Он для того, чтобы обслуживать людей, поднимать настроение, развлекать. Ты не главный в телевизоре. Люди выбирают: смотреть сегодня тебя или другого. Ты — один из миллионов. Еще и говорит: "Я жизнью рискую в бизнес-классе". Я бы еще добавил: "Давясь этим коньяком"» — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Ранее Дюжев попал в скандал в Улан-Удэ. Там он поздравил местных дам с 8 марта, однако перестарался с комплиментами. «Это дорогого стоит: ваши улыбки, этот прищур от солнца, это обаяние», — произнес он со сцены. В результате артиста раскритиковали за подобное описание внешности буряток.