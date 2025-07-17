Полуголая Волочкова снялась с 26-летним танцором на Мальдивах

Полуголая балерина Анастасия Волочкова снялась с 26-летним танцором Марчелой Абаби. Бывшая прима Большого театра опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Анастасия Волочкова улетела на отдых с молодым возлюбленным на Мальдивы. На новом снимке балерина позировала с голой грудью, которую прикрыла руками. Бывшая прима Большого театра положила голову на полуобнаженного Марчела Абаби.

«Мы желаем лучшего, но не от всего сердца» ,— подписала кадр знаменитость.

До этого Волочкова уже летала на отдых с бойфрендом. 10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что балерина проводила время на Мальдивах с танцором. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

12 января Волочкова подтвердила свой отдых с Абаби. Бывшая прима Большого театра опубликовала снимок в купальнике на пляже, сделанный Марчелом. Артистка также сняла видео в объятьях с танцором. На мужчине была маска для плавания, скрывающая его лицо.