Пауза в карьере и долги: как живет Мария Кожевникова

Издание NEWS.ru рассказало о том, как сейчас живет актриса Мария Кожевникова.

Источник напоминает, что ранее Кожевникова брала паузу в карьере, однако сейчас она готова снова приступить к съемкам — актриса вернется к своей роли Аллы Гришко в последнем сезоне сериала «Универ». Как рассказала сама Кожевникова, пауза была ей необходима после рождения четвертого ребенка.

«Вы просили об этом 15 лет! Официально подтверждаю, что Алла Гришко возвращается в последний сезон сериала “Универ“. Честно, я долго думала… Не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — рассказала она в соцсетях.

Помимо этого Кожевникова добавила, что в последнее время она активно работает над своей фигурой — актриса хочет похудеть с 80 кг до 55 кг. В данный момент ей удалось сбросить уже 13 кг.

Издание также сообщает, что с Кожевниковой требуют около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки. При этом, дело уже дошло до суда — управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence утверждает, что актриса больше года не платила за две квартиры и четыре парковочных места. Сама Кожевникова заявила, что разбирательством занимаются юристы.