Авраам Руссо поздравил супругу с днем рождения

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Несколько лет назад эстрадный певец Авраам Руссо спровоцировал слухи о скором разводе. Исполнитель хита «Просто любить тебя» намеревался разорвать свои отношения с Морелой Фердман. Причин было немало — артисту было сложно содержать живущую в США семью. Помимо прочего, у его избранницы был непростой характер.

Несмотря на жизненные трудности, Авраам и Морела не стали подавать на развод — супругам удалось преодолеть кризис. Накануне певец наглядно доказал, что в их отношениях с Морелой все в полном порядке. Руссо посвятил ей трогательный пост, а также показал фанатам нежный снимок с красавицей-женой. Публикация была приурочена ко дню рождения Фердман.

«С днем рождения, моя любовь. Будь счастливой и всегда окруженной любовью. Люблю тебя», — написал 55-летний артист.

Фолловеры Авраама тепло отреагировали на совместный кадр артиста с женой. К поздравлениям присоединились в комментариях.