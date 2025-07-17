Катя Лель обратилась к инопланетянам с просьбой

Минувшим вечером российская певица Катя Лель (настоящая фамилия — Чупринина) появилась на светском мероприятии в Москве. Посетить премьерный показ нового фильма она решила вместе со своей дочерью, 16-летней Эмилией. Перед просмотром кинокартины заслуженная артистка РФ немного пообщалась с журналистами. В разговоре с POPCAKE Катя вновь заговорила о внеземных цивилизациях.

По словам Лель, ее наследница контакта с пришельцами пока не имела. Исполнительница хита «Мой мармеладный» надеется, что взаимодействие Эмилии с «другими мирами» произойдет еще не скоро. Сама Катя впервые встретилась с инопланетянами именно в 16 лет. Артистка тогда испытала сильнейший стресс — они украли у нее три зуба и нанесли серьезную психологическую травму.

«Ей 16 лет, а мой первый контакт с ними произошел как раз в этом возрасте. Тогда другие цивилизации забрали у меня три зуба для эксперимента… Я не знала, как мне жить дальше. Никто не мог ответить мне на вопросы… Кто это? Что это? Для чего это? Почему я?», — поведала она журналистам.

Несмотря на откровенные насмешки со стороны публики, Катя открыто говорит о своем необычном опыте. Ее рассказы вызывают особый интерес у поклонников эзотерики.