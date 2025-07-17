Предательство Медведевой и жизнь за счет иноагента: история изгнания Дани Милохина

В 2020 году воспитанник оренбургского детдома Даня Милохин обрел невероятную популярность, став сооснователем и одной из главных звезд команды DreamTeam House. Все, за что Даня Милохин брался в последующие пару лет, превращалось в золото, пока он не разрушил карьеру собственными руками. Историю блогера вспомнил Starhit.

Из детдома в звезды

В трехлетнем возрасте Даня оказался вместе со своим братом Ильей в детском доме, директором которого была приемная мать Юрия Шатунова. Впоследствии Милохин признавался, что в учреждении воспитанников били по щекам, а если следы оставались, то ребенок просто не попадал на официальные мероприятия.

В 13 лет Даня и Илья оказались в приемной семье, однако сблизиться с новыми родителями не смогли. Найти себя Милохину удалось лишь в 2019 году — тогда он стал записывать короткие ролики, попался продюсеру Ярославу Андрееву и вытянул счастливый билет, оказавшись в DreamTeam House. Уже вскоре парня накрыла популярность, за которой последовала не только борьба молодого человека со звездной болезнью и критика, но и новые перспективы. Милохин начал музыкальную карьеру, записал треки с Тимати, Джиганом, Николаем Басковым, а также стал сниматься в рекламе.

Отдельной главой в жизни знаменитости стало участие в «Ледниковом периоде». Милохин вышел на лед вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Пару обожали члены жюри и зрители, а Дане удалось доказать, что он действительно трудолюбив и талантлив. Сами съемки очистили репутацию блогера — его критиковали за измену Юлии Гаврилиной, а после проекта все переключились на историю с Медведевой. В 2022 году пара вернулась на проект, однако в этот раз все закончилось предательством — незадолго до финала Милохин заявил, что покидает проект.

«Ребята, я не могу делать то, что не хочу. В этом году я соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: „Мы готовы“. Я свалил. Еще все мои ребята сейчас, где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что я не хочу делать. Вот и захотелось уехать. Прошу прощения», — говорил Милохин.

Медведевой срочно нашли нового партнера — Федора Федотова. Даня же тем временем оказался в США, где пытался закрепиться вместе со своими друзьями-блогерами.

Статус предателя

Предательство фигуристки уже настроило против Дани часть аудитории, однако еще хуже ситуация стала в ноябре 2022 года — тогда в Сеть попало видео, на котором Милохин вместе с Артуром Бабичем поет украинский гимн. Позднее Даня пытался оправдаться тем, что сперва исполнил на стриме гимн России, а так как Артур украинец, предложил воздать честь и соседней стране.

Тучи над Милохиным сгущались, а сам он считал, что попал в черный список звезд на ТВ — это стало причиной записи дисса на Первый канал. Дополнительный удар по репутации произошел, когда в интернет попали его фото без нижнего белья. Его брат Илья полагал, что брата опозорил Саша Стоун, на тот момент встречавшийся с Валей Карнавал — Даня позволил себе не только критику, но и попытки понравиться девушке.

Лучше ситуация не стала и в 2023 году. Милохин сетовал, что с отъездом из России потерял и контракты, и рекламные заработки. Запросы на гонорары Дане пришлось снизить в три раза. Кроме того, блогер признавался, что живет в Дубае за счет друзей — в частности, благодаря рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«Пока все получается. Я живу с Моргенштерном*. Для меня все в порядке: у меня денег нет — у него есть», — заявлял блогер.

Летом 2023 года блогер заявлял, что раздумывает о поездке на Родину. В сентябре он решил вернуться в Москву, однако вскоре снова сбежал в Дубай, поскольку узнал, что общественники просят Минобороны отправить тиктокера в армию. Сам Милохин после говорил, что в службе нет ничего плохого, однако она ему не нужна.

Пострадала из-за отъезда блогера и его приемная семья. Отец Дмитрий Тюленин заявлял, что трое полицейских разыскивали сына за неявку в военкомат, а позднее на мужчину подала в суд администрация Анапы — власти считали, что его дом был построен с нарушениями. В 2024 году жилище и вовсе подожгли, поэтому Тюленевы были вынуждены переехать.

Милохин же метался между попытками начать новую жизнь и тягой к прошлой. Он признавался, что прилетал в Москву ради Юлии Гаврилиной и даже мог бы вернуть бывшую, если бы у него была еще пара дней. Следом он делился, что всерьез увлекся боями MMA и теперь ориентирован на эту деятельность.

Отметим, что заявления были не пустыми — уже в феврале 2024 года Милохин победил в бою индийского блогера Аджмала Хана. На церемонию награждения тиктокер вышел с флагом России и под гимн своей страны, пообещав вернуться на Родину. В минувшем марте он нокаутировал уже молдавского блогера Василе Жосана.

Отношения с украинкой

Личная жизнь Дани тоже не стояла на месте. В феврале 2024 года он признавался, что увлечен девушкой с тайско-британскими корнями.

«Мы познакомились в Таиланде, повисели два дня, потом она улетела в Лондон учиться. Но в марте возвращается обратно. Мне круто. Не смотрю на других девочек, после того как она появилась. Перестал писать другим, хотя писал многим. Просыпаюсь — пишу ей, засыпаю — пишу ей. Весь день переписываемся. Очень интересно. А самое главное, что она говорит по-английски. Это огромный стимул изучить язык», — признавался молодой человек.

К серьезному роману интрига не привела, ведь в январе Милохин заявил о том, что встречается с украинской звездой соцсетей Дариной Зеленской. Микроблог тиктокера заполнился романтическими снимками и синхронными танцами с возлюбленной. Кроме того, он показывал свои будни — готовку завтраков, тренировки на ринге и прогулки. Поклонники считают, что новая девушка и спорт положительно повлияют на Милохина, а его рано или поздно примут на Родине.