У Ивлеевой образовался новый долг перед налоговой

Известная блогер и экс-ведущая шоу «Орёл и решка» Анастасия Ивлеева оказалась в центре внимания из-за новой крупной задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

Ситуация с налоговыми обязательствами известной блогерши продолжает оставаться неоднозначной. В конце мая звезда сумела полностью погасить внушительный долг перед государством в размере 11 217 613 рублей. Однако тогда же стало известно, что помимо основной суммы задолженности на неё были наложены два административных штрафа за неуплату налогов.

По последним данным РЕН ТВ, несмотря на предыдущее урегулирование задолженности перед налоговой службой, у блогерши вновь образовался долг — на этот раз в размере 1,35 млн рублей.

При длительной неуплате Федеральная налоговая служба вправе наложить арест на имущество, ограничить выезд за границу и списать средства со счетов в принудительном порядке.

Сама Настя пока не дала никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации. Её подписчики активно обсуждают эту новость, отмечая, что подобные случаи становятся всё более частыми среди российских блогеров.