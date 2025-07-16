Назван срок, который грозит Лазаревой* по второму уголовному делу

Телеведущей Татьяне Лазаревой грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Пресненский суд Москвы заочно арестовал Лазареву по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах. По ней телеведущей грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Стоит отметить, что Лазарева уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Кроме того телеведущая находится в международном розыске.

Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

*физлицо, выполняющее в РФ функции иноагента