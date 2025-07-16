Богомолов не приехал поддержать Дарью Мороз на похоронах ее отца

Сегодня в Москве простились с актёром и режиссёром Юрием Морозом, который ушёл из жизни несколько дней назад после продолжительной борьбы с онкологией.

На церемонии присутствовали близкие и коллеги кинодеятеля, в том числе дочь Дарья Мороз и вдова Виктория Исакова. Однако Super не заметил в зале Константина Богомолова — бывшего зятя Мороза. По какой причине он не приехал поддержать экс-супругу, неизвестно.

Актриса и режиссёр развелись в 2018 году, но сохранили общение, в том числе ради общей дочери Анны. После расставания Константина и Дарьи не закончились и профессиональные отношения Богомолова с её отцом. Они вместе работали над сериалом «Содержанки». Богомолов срежиссировал первый сезон, работал над сценарием и был шоураннером всей картины, а Юрий Павлович отвечал за третий сезон.

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Известно, что в декабре 2023 года Морозу диагностировали рак поджелудочной железы. В последние месяцы режиссёр уже не мог передвигаться самостоятельно — ему был присвоен паллиативный статус. По словам подруги семьи Анны Меликян, кинодеятель ушёл спокойно — в этот момент с ним находились жена и старшая дочь.