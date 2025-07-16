Волочкова предстала топлес вместе с молодым приятелем

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На днях Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы. Скандальная балерина прохлаждается на элитном курорте не одна, а в компании Марчела Абабия, 26-летнего танцора ее шоу. Сегодня светская львица обнародовала пикантное фото с молодым подопечным, представ топлес. 49-летняя Анастасия прикрывала грудь руками и прижималась к приятелю.

Марчел выглядел счастливым рядом с Волочковой и широко улыбался на камеру. Снимок произвел фурор в комментариях: одни ругали артистку за ее неподобающий образ жизни, другие же поддержали и даже позавидовали ее отпуску с молодым человеком.

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«Молодец, свежая жизнерадостный, с молодым. Что еще в жизни надо», «А Джигурда придет?», «Вот это настоящая голая вечеринка», «Всем бы в таком возрасте с молодыми мальчиками тусить! Тоже хочу на Мальдивы и в отпуск», «Женщины, тети, бабушки, завидуйте молча», — высказались фолловеры.

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Неизвестно, какой характер носят отношения Марчела и Анастасии. Слухи об их романе появились в начале этого года, когда Волочкова опубликовала совместное фото с танцором с тех же Мальдив. Однако ни балерина, ни ее подопечный не подтверждали, что встречаются. Абабий утверждал, что между ним и Анастасией только дружба. Однако их свежее фото говорит совсем о другом.