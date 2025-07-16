Лазарева* отреагировала на свой арест

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала в Telegram-канале свой заочный арест.

Лазарева рассказала, что узнала о своем аресте, пока готовила еду. Она назвала событие «какими-то чудесами». Телеведущая заявила, что эта новость не помешает ей провести благотворительный аукцион в соцсетях.

«Меня, оказывается, второй раз арестовали в России. Вашу маму и там, и тут арестовывают. Да что же они не угомонятся никак? Но это нам не помешает. Жду в субботу», — заявила телеведущая.

Лазарева объяснила, что 19 июля будет собирать деньги, чтобы отправить их детям из обстреливаемых украинских территорий в лагерь на западе Украины.

Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

«Это, конечно, капля в море чудовищного ужаса, в котором живут сейчас эти дети, но лучше мы это сделаем, чем не будем делать ничего. Полгода назад нам уже удалось это сделать — мы все вместе за пять часов собрали больше €10.000! В этом году надеюсь собрать еще больше, потому что желающих и нуждающихся не убавляется», — рассказала знаменитость.

16 июля суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву по делу о нарушении закона об иноагентах.