Появились странные подробности исчезновения экс-мужа Кати Лель

ТВ Центр

Бывший муж певицы Кати Лель пропал без вести во Франции в начале апреля. Игорь Кузнецов уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа.

Появились странные подробности исчезновения экс-мужа Кати Лель
© ТАСС

Лель рассказывала, что ее бывший муж отправился во Францию буквально на день по делам. Бизнесмен жил у знакомого в доме на берегу моря. Когда Кузнецов в последний раз разговаривал по телефону, связь оборвалась, вероятно из-за шторма. Больше его никто не слышал.

Друг Игоря Евгений Кемеровский раскрыл новые подробности инцидента. Шансонье сообщил, что в день отлета из России он встречался с другом, и тот собирался вовсе не в Ниццу, а в Стамбул. Кемеровский отметил, что даже не может предположить, где сейчас находится Кузнецов.

"Некоторые говорят, что он живой. Для меня все произошедшее с ним – загадка. В день, когда он улетал, он был со мной: мы сидели с ним в баре", — поделился музыкант в беседе с МК.

Кемеровский не верит, что пропавший три месяца назад Кузнецов еще находится на этом свете. Он в мыслях уже похоронил приятеля. "Если выяснится, что он жив, я ему задам только один вопрос: "Зачем ты это сделал?" Но я не верю в то, что он живой", — заключил шансонье.