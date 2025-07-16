Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве

Из-за переменчивой погоды в Москве у продюсера группы «На-На» Бари Алибасова «скачет давление». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала жена шоумена Елена.

По ее словам, 78-летний Алибасов страдает метеозависимостью.

«Последние дни в столице переменчивые — то жара, то грозы. Вот давление и прыгает», — добавила жена продюсера.

Кроме того на состоянии Алибасова сказались напряженные занятия спортом, в результате чего у него закружилась голова. Жена шоумена отметила, что из-за плохого самочувствия ему даже пришлось пропустить открытие собственного кафе на Никитском бульваре в центре Москвы.