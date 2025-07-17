Экс-солистка SEREBRO раскрыла, в чем ее «перчинка»

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина заявила, что старалась «не потерять себя» после рождения ребенка и замужества. Слова артистки передает «Пятый канал».

По словам 40-летней Серябкиной, которая впервые стала матерью в ноябре 2021 года, рождение сына заставило ее задуматься об ответственности — о том, «что значит быть взрослым». В то же время, заявила звезда, она не отказалась от целей, амбиций и сохранила интерес к жизни.

«Мне все интересно, наверное, в этом моя перчинка. Мне интересно чувствовать на максимум», — отметила исполнительница.

Серябкина пожелала поклонникам тоже иметь много внутренних амбиций и посоветовала не соглашаться на меньшее. Певица призналась, что чувствует себя не до конца реализованной и хочет сохранить этот «внутренний голод».

Ольга Серябкина состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. В ноябре 2021-го у влюбленных родился сын. Супруги назвали мальчика Лукой. Певица рассказывала в соцсетях, что ее муж присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.