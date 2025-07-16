Пугачеву засняли на прогулке в Юрмале

Несколько недель назад Алла Пугачёва прилетела в Латвию. Артистка арендует виллу «Марта» в Юрмале уже много лет, и встретить её звёздную семью в окрестностях — не проблема.

Примадонна свободно ходит по местным магазинам и пляжам, однако, как писали СМИ, в этот визит она усилила охрану. Как бы там ни было, случайным прохожим удалось сделать с ней селфи. Они опубликовали кадр в соцсетях и отметили аккаунт артистки.

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Судя по улыбке Пугачёвой, она была в хорошем настроении и при полном параде — с укладкой и макияжем. Пользователи отметили в комментариях к снимку, что завидуют счастливчикам.

«Алла украсила этот день», «Привет Алле Борисовне в следующий раз», «А я бы эту фотографию разместил [в посте] первой», — пишут юзеры.

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В Юрмалу артистка прилетела вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) и 11-летними детьми. По приезде юморист порадовал поклонников коллажами, которыми показал, как за восемь лет подросли его наследники. Сначала он поделился трогательным снимком с Лизой, а потом повторил архивное фото с Гарри.

* Запрещён в РФ.