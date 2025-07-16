Звезда Comedy Woman оценила современный КВН

Российская юмористка, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева ответила на критику современного КВН. Об этом она высказалась в интервью порталу «Леди Mail».

По мнению Борщевой, те, кто ругают КВН, не понимают, что интересует молодежь.

«Я же, имея свою актерскую школу и работая с детьми, а также являясь мамой двух девочек 18 и 10 лет, прекрасно вижу, что сегодняшний КВН для тех, кому до 25 [лет], очень смешной. Он держит марку», — оценила телеигру юмористка.

Ранее журналистка Ксения Собчак порассуждала о негативном влиянии КВН и Comedy Club на юмор. Как призналась телеведущая, она часто слышит мнение о том, что эти два проекта испортили вкус нескольким поколениям зрителей.

Перед этим актер и комик Денис Косяков раскритиковал КВН за отсутствие новых команд. Он пожаловался на текущее состояние телеигры словами «осточертело это старое одинаковое говно».