Instagram* обвиняемой в отмывании денег Митрошиной взломали

Неизвестные осуществили взлом страницы блогера Александры Митрошиной в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

Он подчеркнул, что оперативно устранить последствия инцидента блогер не может, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом.

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram. Блогерша занималась продажей сетевых курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она также являлась автором многих марафонов и курсов, «заряженных на денежный поток».

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7 марта Митрошину задержали в Сочи. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее сообщалось, что ФНС ликвидирует агентство Митрошиной.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.