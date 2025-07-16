Киркоров вышел на публику и подал тайный сигнал Пугачевой

Филипп Киркоров восстановился после травмы, которую получил на концерте в Санкт-Петербурге. Артист вернулся к активной светской жизни и даже вышел на подиум.

Поп-король стал главной звездой модного показала на премии Fashion TV. Филипп Бедросович уверенно прошелся по подиуму, он излучал свою фирменную харизму. От болезного и еле двигающегося певца не осталось и следа, Киркоров предстал перед народом таким, каким все привыкли его видеть — живым, энергичным и заигрывающим со зрителями.

Для появления на подиуме исполнитель хита "Единственная" выбрал ковбойский образ. Филипп Бедросович надел кожаную косуху, белую майку и джинсы, а дополнил образ солнцезащитными очками, кулоном на длинной золотой цепочке и песочного цвета шляпой. Выглядел артист сногсшибательно.

После дефиле Киркоров обронил фразу, которую многие восприняли как тайный сигнал Алле Пугачевой.

"Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой", — произнес артист.

Киркорова уличили в желании вернуть Пугачеву

Это выражение очень любит Примадонна, она сама не раз так шутила. Поклонники сразу уловили знакомую интонацию и отреагировали с восторгом. Интересно, что на прошлой неделе Киркоров рассказал, что заканчивает ремонт в квартире недалеко от Арбата. Апартаменты поп-короля находятся на одной лестничной клетке с жильем Пугачевой. Это породило слухи о скором возвращении Аллы Борисовны. Сплетники судачат, что народная артистка СССР устала мотаться по миру с мужем-иноагетом и ищет способ вернуться домой. А Киркоров якобы надеется на воссоединение с бывшей женой.