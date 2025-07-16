Ольга Серябкина назвала своего 3-летнего сына манипулятором

В ноябре 2021 года российская певица Ольга Серябкина впервые стала мамой. Сына Луку бывшая солистка группы SEREBRO родила от своего супруга, бизнесмена Георгия Начкебия. Артистка души на чает в ребенке, но воспитывает его в строгости. Об этом она рассказала в недавнем интервью 5-tv.ru.

© WomanHit.ru

40-летняя исполнительница призналась, что делает ставку на дисциплину и режим. По ее мнению, современные дети рано начинают понимать, чего хотят, и умеют манипулировать взрослыми на новом, особенном уровне.

«Мы росли, когда нам говорили: „Ты должен поделиться“., — вспоминает Ольга. — У детей действительно сейчас по-другому. Я своего сына стараюсь воспитывать в строгом ощущении из-за того, что он манипулятор».

У 3-летнего сына звезды уже есть четкое расписание. Певица настаивает на его соблюдении, даже если маленький Лука не хочет выполнять какие-то занятия.

«Например, не хочет он идти на занятие, а я ему говорю: „Нет вариантов, тебе надо“. Я тоже сейчас не хочу идти на работу, но мне надо, так как есть определенные обязательства. Дисциплина должна однозначно быть», — сказала Ольга.

Серябкина поделилась и своими планами на будущее ребенка. Певица собирается отдать сына в спортивную секцию, чтобы развить в нем «характер и мужской стержень».