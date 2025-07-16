Стало известно, сколько потратила Настасья Самбурская на отдых в Турции

Настасья Самбурская потратила более 350 тысяч рублей на отдых в Турции, сообщает Telegram-канал «Звездач». По его данным, отель в Белеке, где актриса вместе с подругами провела неделю, обошёлся звезде «Универа» минимум в четыре тысячи евро (чуть более 354 тысяч рублей).

Судя по жарким снимкам Настасьи с курорта, о потраченном она не жалеет ни капли. В личном блоге актрисы — только восторженные отзывы о проведённой неделе в Турции.