Ресторан Ксении Собчак задолжал 5,6 млн рублей по налогам. Об этом стало известно «Страстям».

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Ксения Собчак является учредителем ООО «ФИШ» — журналисты сообщали, что под этим юридическим лицом работает ресторан SHE. Еще в апреле 2025 года долг компании перед ФНС составлял 1,3 миллиона рублей.

Однако со временем сумма задолженности лишь увеличилась — согласно открытым данным, на май 2025 года долг ООО «ФИШ» составил 5,6 миллионов рублей. Из них 2,2 миллиона рублей налога на прибыль, 1,3 миллиона рублей налога на доходы физлиц, 1,5 миллиона рублей страховых взносов, 95 тысяч рублей НДС и еще 460 тысяч рублей пеней.

Добавим, что за 2024 год компания заработала 402,4 миллиона рублей и обеспечила чистую прибыль размером 58,3 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тысяч рублей.