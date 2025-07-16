«Много загадок»: в исчезновении мужа Кати Лель обнаружились странности

Бывший супруг Кати Лель и отец ее единственной дочки Игорь Кузнецов уже почти три месяца не выходит на связь. Катя говорит, что мужчина бесследно пропал в Ницце. Близкий друг Игоря, известный шансонье Евгений Кемеровский рассказал о странностях, которые происходили перед его исчезновением.

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С Кузнецовым Кемеровский дружил много лет. Так оказалось, что в день вылета за рубеж они вместе отдыхали в одном из столичных заведений.

- С Игорем вообще какая-то тайна, - говорит Кемеровский. – Некоторые говорят, что он живой. Для меня все произошедшее с ним – загадка. В день, когда он улетал, он был со мной: мы сидели с ним в баре. Я рассказывал ему про свою книгу, он просил прочитать стихи.

Кемеровский рассказал о странностях, которые он обнаружил после известия об исчезновении друга. В первую очередь, Евгений удивлен, что Игорь оказался в Ницце.

- Он мне в день вылета сказал: «Я сейчас слетаю в Стамбул и вернусь», - говорит Кемеровский. – Почему он полетел в итоге в Ниццу, я так не понял. Для меня это – загадка! Там много загадок!

© Дмитрий Ильинский

По словам Кемеровского, Игорь, несмотря на развод, по-прежнему, много говорил о Кате. И не скрывал, что у него до сих пор остались теплые чувства к певице.

- Я ему даже сказал: «Может, тебе с Катей помириться? Все-таки ради сохранения семьи можно многое простить», - делится с «МК» Евгений. - Он сказал, что по ней скучает, что ее любит. Я ему говорю: «Ты подумай, может, действительно стоит помириться. Все-таки Катя - артистка очень хорошая, она своим трудом всего добилась. Плюс, у вас общая дочь есть».

К слову, сама Катя Лель считает, что ее супруг жив и в данный момент проходит серьезное испытание души.