Анфиса Чехова предложила маркировать «особых мужчин» на сайтах знакомств

Известная телеведущая Анфиса Чехова выступила с резонансным предложением ввести специальную маркировку для мужских профилей на сайтах знакомств.

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По её мнению, женщины должны заранее знать о потенциально проблемных кандидатах, среди которых могут быть лица с судимостью, уклоняющиеся от уплаты алиментов, ведущие образ жизни альфонса или состоящие в браке.

«Есть ведь женщины, которым нравятся "сидящие" мужчины. Все, кто это не любит, должны быть предупреждены. Также многие девушки хотели бы отслеживать злостных алиментщиков, альфонсов… Я бы туда же ещё внесла женатых, потому что это тоже можно отследить. Я против того, чтобы у женатых мужчин была возможность сидеть на сайтах знакомств: обманывать свою жену и доверчивых девушек», — заявила телеведущая в обращении.

Предложение мгновенно вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Значительная часть женской аудитории поддержала идею, считая её эффективным способом повысить безопасность в сфере онлайн-знакомств. Однако нашлись и ярые противники, которые назвали инициативу дискриминационной и нарушающей право на частную жизнь.

Хотя предложение Чеховой пока остаётся предметом оживлённых дискуссий, оно уже заставило многих задуматься о балансе между безопасностью и правом на приватность в цифровую эпоху. Независимо от того, будет ли эта идея реализована, она подняла важные вопросы о доверии и ответственности в сфере онлайн-знакомств, став поводом для серьёзного общественного диалога.