Самые популярные мальчики 90-х: как сейчас выглядят Backstreet Boys

Александр Котлеткин
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Группа Backstreet Boys на Гавайях в 1997 году
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Группа Backstreet Boys на Гавайях в 1997 году 
© Legion-Media
Группа Backstreet Boys в 2000 году
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Группа Backstreet Boys в 2000 году 
© Legion-Media
Хауи Дороу во время фотосессии, 1996 год
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Хауи Дороу во время фотосессии, 1996 год 
© Legion-Media
Хоуи Дороу на красной дорожке немецкой премьеры бродвейского мюзикла «& Джульетта» на сцене Operattenhaus, 2024 год
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Хоуи Дороу на красной дорожке немецкой премьеры бродвейского мюзикла «& Джульетта» на сцене Operattenhaus, 2024 год 
© Legion-Media

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Ник Картер во время интервью, 1996 год
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Ник Картер во время интервью, 1996 год 
© Legion-Media
Ник Картер на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год
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Ник Картер на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год 
© Daniel DeSlover/ZUMA/TACC
Кевин Ричардсон на премьере фильма «Нецелованная», 1999 год
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Кевин Ричардсон на премьере фильма «Нецелованная», 1999 год 
© Legion-Media
Кевин Ричардсон на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год
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Кевин Ричардсон на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год 
© Legion-Media
Брайан Литтрелл во время интервью, 1996 год
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Брайан Литтрелл во время интервью, 1996 год 
© Legion-Media

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Брайан Литтрелл на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год
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Брайан Литтрелл на музыкальном фестивале Stagecoach, 2025 год 
© Legion-Media
Эй Джей Маклин в 1999 году
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Эй Джей Маклин в 1999 году 
© Legion-Media
Джей Маклин во время Netflix Tudum, 2025 год
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Джей Маклин во время Netflix Tudum, 2025 год 
© Billy Bennight/ZUMA/TACC
Группа Backstreet Boys в 1996 году
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Группа Backstreet Boys в 1996 году 
© Legion-Media
Группа Backstreet Boys в 2025 году
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Группа Backstreet Boys в 2025 году 
© Legion-Media

В конце 90-х на западной эстрадной сцене появился целый ряд музыкальных коллективов. Благодаря популярному среди российских подростков телеканалу MTV многие из них стали кумирами целого поколения. Одной из таких групп был бойз-бэнд Backstreet Boys — дословно «Парни с задворок». Квинтет из Орландо засиял на зарубежной сцене в 1996 году и быстро завоевал сердца слушателей в России и в мире.

Backstreet Boys начали путь к славе в 1993 году, когда выпускники старших классов Эй Джей Маклин, Хауи Дороу и их более молодой друг Ник Картер решили образовать трио. Позже к ним присоединился Кевин Ричардсон, который познакомился с музыкантами через общего знакомого. Пятым участником бойз-бэнда стал двоюродный брат Кевина Брайан Литтрелл.

В феврале 1994 года группа заключила первый профессиональный контракт. Через несколько месяцев «Парни с задворок» выпустили сингл «We’ve got it going on», который почти не привлек внимания в Америке. К счастью, в Европе дебютную композицию квинтета встретили очень тепло. В начале 1996 года Backstreet Boys стали лучшей иностранной группой в Германии. Через несколько месяцев коллектив выпустил дебютный альбом, который открыл музыкантам путь к славе. Билеты на 57 концертов евротурне были полностью распроданы.

В конце 90-х Backstreet Boys достигли пика популярности. Их третья пластинка Millennium, выпущенная в середине 1999 года, стала самой успешной работой группы. По всему миру было продано более 40 млн экземпляров альбома.

В конце 2001 года группа неожиданно для поклонников объявила о творческом перерыве. Вскоре стало известно, что участники квинтета займутся сольными проектами, изредка давая совместные концерты.

В 2005 году Backstreet Boys вновь вернулись на сцену, выпустив альбом Never Gone, который стал платиновым. Однако уже через год фанатов бойз-бэнда ждал еще один удар - квинтет покинул Кевин Ричардсон. Участники группы не стали искать ему замену, продолжив выступать вчетвером. Ричардсон вернулся в состав в 2012 году.

Сейчас Backstreet Boys продолжают активную концертную деятельность. Их девятый студийный альбом под названием DNA вышел в 2019 году.

Как сейчас выглядят участники самого популярного бойз-бэнда в истории — в галерее «Рамблера».

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