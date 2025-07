Самые популярные мальчики 90-х: как сейчас выглядят Backstreet Boys

В конце 90-х на западной эстрадной сцене появился целый ряд музыкальных коллективов. Благодаря популярному среди российских подростков телеканалу MTV многие из них стали кумирами целого поколения. Одной из таких групп был бойз-бэнд Backstreet Boys — дословно «Парни с задворок». Квинтет из Орландо засиял на зарубежной сцене в 1996 году и быстро завоевал сердца слушателей в России и в мире.

Backstreet Boys начали путь к славе в 1993 году, когда выпускники старших классов Эй Джей Маклин, Хауи Дороу и их более молодой друг Ник Картер решили образовать трио. Позже к ним присоединился Кевин Ричардсон, который познакомился с музыкантами через общего знакомого. Пятым участником бойз-бэнда стал двоюродный брат Кевина Брайан Литтрелл.

В феврале 1994 года группа заключила первый профессиональный контракт. Через несколько месяцев «Парни с задворок» выпустили сингл «We’ve got it going on», который почти не привлек внимания в Америке. К счастью, в Европе дебютную композицию квинтета встретили очень тепло. В начале 1996 года Backstreet Boys стали лучшей иностранной группой в Германии. Через несколько месяцев коллектив выпустил дебютный альбом, который открыл музыкантам путь к славе. Билеты на 57 концертов евротурне были полностью распроданы.

В конце 90-х Backstreet Boys достигли пика популярности. Их третья пластинка Millennium, выпущенная в середине 1999 года, стала самой успешной работой группы. По всему миру было продано более 40 млн экземпляров альбома.

В конце 2001 года группа неожиданно для поклонников объявила о творческом перерыве. Вскоре стало известно, что участники квинтета займутся сольными проектами, изредка давая совместные концерты.

В 2005 году Backstreet Boys вновь вернулись на сцену, выпустив альбом Never Gone, который стал платиновым. Однако уже через год фанатов бойз-бэнда ждал еще один удар - квинтет покинул Кевин Ричардсон. Участники группы не стали искать ему замену, продолжив выступать вчетвером. Ричардсон вернулся в состав в 2012 году.

Сейчас Backstreet Boys продолжают активную концертную деятельность. Их девятый студийный альбом под названием DNA вышел в 2019 году.

Как сейчас выглядят участники самого популярного бойз-бэнда в истории — в галерее «Рамблера».