Разбитое сердце, смерть отца и помощь детям: жизнь звезды «Глухаря» Виктории Тарасовой

Шестнадцатого июля звезде сериала «Глухарь» Виктории Тарасовой исполняется 54 года. В день рождения Тарасовой портал «СтарХит» рассказал о любовных драмах и личных трагедиях актрисы.

Тарасова начала сниматься в кино в 2000-х годах. Она появлялась в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бес в ребро», «Сваха», «След», а широкую известность ей принесла роль начальницы отдела ОВД Ирины Зиминой в «Глухаре».

Издание подчеркивает, что зрители ассоциировали персонажа с актрисой. Многие считали, что Тарасова действительно конфликтует с исполнителем роли Стаса Карпова Владиславом Котлярским и встречается с «Глухаревым» - Максимом Авериным. В действительности актриса дружила с обоими. История Зиминой продолжилась в сериалах «Пятницкий», «Карпов» и «Отдел».

Отдельное место в жизни актрисы занимает благотворительность, отмечает «СтарХит». Она создала фонд «Помоги детям Смоленщины», который занимается сбором средств и вещей для малоимущих семей, а также помогает детям, которым требуется лечение.

«СтарХит» подчеркивает, что в жизни Тарасовой были болезненные расставания. В студенческие годы она жила с молодым человеком и планировала выйти за него замуж. Эти планы сорвались, когда она приютила попавшую в беду подругу.

«Юлия жила полгода с нами, а затем я застала их в одной постели», - рассказывала актриса в эфире одной из программ.

Позже актриса встретила другого мужчину и родила от него ребенка. Однако муж не приехал на выписку из роддома.

«Меня встречали родители, конверт с младенцем принял папа. Спасибо им! Они перебрались в столицу из Смоленска, где у них была прекрасная работа, чтобы помочь мне. Папе, хореографу военного ансамбля, пришлось начинать все с чистого листа. Но мы выдержали», - отмечала Тарасова.

Она рассталась с мужем, а через несколько лет столкнулась с новым несчастьем: отец актрисы скончался от инфаркта за день до ее 35-го дня рождения. После этого актриса полностью взяла на себя ответственность за родственников.

«С тех пор у меня возник страх отсутствия работы. Я боялась, что мне нечем будет кормить ребенка, поэтому работала на износ», - вспоминала Тарасова.

В то же время работа, общественная деятельность и забота сына поддерживали актрису. О собственной личной жизни она говорит редко, но несколько лет назад упомянула, что не одинока.