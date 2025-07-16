Заброшенную дачу Ротару в Крыму ограбили

Заброшенную дачу певицы Софии Ротару в Ялте ограбили. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на соседей артистки.

Участок с домом находится в поселке Никита. Трехэтажное здание общей площадью в 400 квадратных метров расположено в 10 минутах ходьбы от Никитского ботанического сада. По словам местных жителей, Ротару приобрела дачу еще в начале 90-х, а в день рождения приглашала туда поклонников, которым накрывала столы и угощала фруктами из своего сада. Кроме того, она часто гуляла по Никите одна — без грима и охраны.

Соседи отмечают, что Ротару не видели в поселке уже лет пять, а ее сын Руслан раньше часто приезжал. Сейчас, по всей видимости, он занимается продажей дома через помощников. До недавних пор за дачей приглядывал дворецкий, однако мужчина куда-то исчез — вероятно, уволился.

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«Несколько месяцев назад он отлучился, и дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели», — поделился местный житель.

Что именно украли — неизвестно. Возможно, добычей грабителей стала дорогая посуда или садовая техника.