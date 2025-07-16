Актриса Уколова развелась после 24 лет брака

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова поставила точку в отношениях с мужем, бизнесменом Сергеем Пугачевым, после 24 лет совместной жизни. Об этом пишет StarHit.

Пара познакомилась в 2000-м году в клубе Москвы, где актриса вместе с друзьями отпраздновала кинодебют. Уколова шутила, что если бы будущий муж «не подобрал ее пьяненькой», она так и не смогла бы связать свою жизнь с кем-нибудь.

«Мой муж - моя первая любовь. Мы с ним с первой моей картины вместе. И до сих пор он для меня самый лучший, хотя вокруг меня много и актеров, и продюсеров, и режиссеров. Мы чувствуем друг друга даже молча», - отмечала она в одном из интервью.

При этом Сергей Пугачев долго ухаживал за Анной Уколовой, пока она не поняла, что тоже влюблена и хотела бы «встречать с ним пенсию на лавочке через 60 лет». Однако фамилию мужа она так и не взяла, так как не хотела «косить» под певицу Аллу Пугачеву.

В 2011 году актриса родила сына Макара. А в 2023 году брак дал трещину и Уколова подала на развод. В итоге тогда она забрала заявление, но спасти семью супругам не удалось. И 47-й день рождения артистка встретила уже в статусе свободной женщины.

Вопросы имущества и опеки над сыном актриса и бизнесмен решили мирно. Макар остался жить с мамой, но отец продолжает принимать активное участие в его воспитании. Сейчас Анна Уколова считается одной из самых востребованных актрис России - она задействована в театральных постановках и активно снимается в кино.

Ранее Анна Уколова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о том, как медики спасли ей жизнь в первые часы после появления на свет. Артистка заявила, что родилась «мертвенькой».