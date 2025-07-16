В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом, на нее прибыли его жена Виктория Исакова, с которой режиссер прожил в браке больше 20 лет, и старшая дочь, актриса Дарья Мороз. Об этом сообщает 360.ru. Церемония проходит в Большом траурном зале московской Центральной клинической больницы N 1. "Виктория появилась в черном платье и с белым платком на шее. Дарья — в черном брючном костюме. Обе женщины спрятали глаза за солнцезащитными очками", - уточнили в сообщении. Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. На счету Мороза такие знаменитые проекты, как "Каменская", "Братья Карамазовы", "Апостол", "Точка", "Пелагия и белый бульдог", "Инквизитор", "Угрюм-река" и "Содержанки". Кроме того, он приложил руку к сериалам "Мастер и Маргарита" и "Ликвидация". Мороз был женат дважды. Первой супругой кинематографиста была актриса Марина Левтова, которой не стало из-за ДТП в 2000 году. В их браке родилась дочь Дарья Мороз, ставшая впоследствии звездой нашего экрана. Второй женой Мороза являлась актриса Виктория Исакова. Пара воспитывала дочь Варвару.