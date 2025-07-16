Сергей Гармаш внесен в базу «Миротворца»*

Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, артист оказался в списке за «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины и за нарушение её границ с целью проникновения в Крым».

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Как уточняется, в «Миротворце»* Гармаш оказался ещё в 2022 году.

Напомним, в скандально известную базу данных попадают все те, кто, по мнению её создателей, представляет собой «угрозу национальной безопасности Украины». На сайте представлены данные политиков, артистов, журналистов и простых граждан. В России доступ к этому ресурсу заблокирован. В последнее время там всё чаще оказываются именно представители отечественного шоу-бизнеса и кинематографа.

Ранее стало известно, что в «Миротворец»* внесены Светлана Ходченкова, Константин Ивлев, звёзды «Аноры» Юра Борисов и Марш Эйдельштейн, а также Сарик Андреасян.

* Признан экстремистским в РФ.