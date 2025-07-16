Рэпер Алишер Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, в праздничную программу войдут исполнение 10 песен, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника.

Сообщается, что из-за отмены концертов в Азии рэпер принимает заказы даже на подобных корпоративов. Для чихуахуа и еще 20 приглашенных собак Моргенштерн* споет такие хиты, как Cadillac, «Ратататата», Aristocrat.

Также музыкант вынесет торт для именинника, задует с ним свечи, сфотографируется с гостями и скажет трогательную речь. Команда музыканта прилетит на шоу из Дубая, а сам артист — из Израиля. На транспортировку организаторы потратят 10 тысяч евро, передает Telegram-канал.

В апреле общественники попросили снять с Моргенштерна* статус иностранного агента, так как он свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Инициаторами выступили общественники из движения «Зов народа».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.