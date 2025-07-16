Суд окончательно выселил дочь Евгения Петросяна из его московской квартиры

Московский городской суд поставил точку в многомесячном жилищном споре между Евгением Петросяном и его старшей дочерью Викториной. ТАСС сообщил, что апелляционная инстанция подтвердила законность решения о выселении 56-летней женщины из квартиры на Ростовской набережной, принадлежащей знаменитому юмористу.

Евгений Ваганович обратился в суд в конце 2024 года с требованием снять дочь с регистрационного учёта в апартаментах площадью 34 квадратных метра. Судьи учли, что Викторина, с 2020 года постоянно проживающая в США с мужем-американцем и двумя сыновьями, не участвует в содержании жилья и не появляется там годами.

Хамовнический районный суд принял решение в апреле 2025 года. Поскольку сторона ответчика не подала апелляцию, оно вступило в силу. Московский суд лишь подтвердил законность этого вердикта.

Представители артиста воздерживаются от комментариев о личных отношениях в семье, подчёркивая исключительно правовую сторону вопроса. Сама Викторина Петросян, согласно судебным документам, в процессе не участвовала.

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