Актриса Яна Поплавская возмутилась возможному возвращению в Россию уехавших звезд. Как сообщает «Царьград», она уверена, что человек, предавший единожды, предаст еще раз.

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин дал интервью, в котором заявил, что «никто не тронет» вернувшихся в РФ артистов. Он отметил, что для этого им нужно будет принести извинения.

Поплавская назвала возвращение предавших страну артистов дешевым спектаклем.

«Простой бытовой пример: был у вас друг, приходил к вам в гости, пил, гулял, отмечал праздники. Потом в какой-то момент предал вас, оскорбил вашу жену, унизил ваших детей, тем самым и вас. Вы его обратно в дом пустите?» — пояснила актриса.

При этом попытка объяснить отъезд звезд замешательством или стрессом, по мнению Поплавской, абсурдна. Актриса считает, что даже под их раскаянием будет скрываться личный интерес.

«Что значит "не знают, как вернуться"? Да они пачками возвращаются. Почему? Потому что знают: здесь можно снова устроиться, заработать и за это ничего не будет. А безнаказанность порождает хаос и предательство», — отметила она.

Поплавская добавила, что в России необходимо провести черту между теми, кто решил остаться и теми, кто решил уехать. Уважение к оставшимся должно быть важнее показной мягкости, заключила артистка.