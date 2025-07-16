Телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, автор программы «До и после полуночи» находится в тяжелом состоянии.

Молчанову стало плохо минувшей ночью. Он пожаловался медикам на сильную рвоту. Врачи считают, что ее спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение. Иные подробности о состоянии телеведущего не уточняются.

Для Молчанова это не первые проблемы со здоровьем за последние годы. В 2021 году из-за рака ему потребовалась пересадка печени, а в 2022 году знаменитый журналист перенес инфаркт. Недавно он вернулся из Израиля, где почти три недели провел в бомбоубежище. Кроме того, он перенес коронавирус и в 2021 году некоторое время проходил реабилитацию.

Напомним, что жена Владимира Молчанова Консуэло Сегура умерла в конце 2022 года. За годы брака у них родилась дочь Анна, которая подарила телеведущему внука Дмитрия.