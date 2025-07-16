Сын Михаила Круга пострадал в драке

23-летний Александр Круг, младший сын легендарного шансонье Михаила Круга, привлёк внимание общественности после инцидента, в котором он защищал свою мать — певицу Ирину Круг.

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В социальных сетях артист опубликовал фотографию с перевязанной ногой, сопроводив её лаконичной подписью:

«Заступился за матушку. Все получили по заслугам», — после чего поклонники начали активно обсуждать произошедшее.

Подробности конфликта пока остаются загадкой — Александр пообещал раскрыть детали позже. Тем не менее фанаты уже выразили свою поддержку артисту, высоко оценивая его поступок и называя его благородным и достойным.

Стоит напомнить, что Александр появился на свет всего за месяц до трагической гибели своего отца в июле 2002 года. Выросший в творческой атмосфере, он с детства впитывал наследие отца благодаря своей матери, Ирине Круг, которая не только сохранила память о супруге, но и воспитала сына в уважении к его творчеству.

С 2018 года Александр активно продолжает дело отца, развивая собственную музыкальную карьеру. Он пишет песни, исполняет шансон и даже экспериментирует с современными жанрами. Несмотря на юный возраст, артист уже завоевал признание публики, которая видит в нём не просто наследника легенды, но и самостоятельного творца.

Фанаты отмечают, что характер Александра во многом напоминает отцовский — Михаил Круг также был известен своей принципиальностью и готовностью защищать близких.

Сейчас поклонники ждут от Александра разъяснений по поводу произошедшего инцидента, а также новостей о его творческих планах. Однако независимо от деталей случившегося, этот случай ещё раз показал, что семейные ценности для Круга-младшего — не просто слова.