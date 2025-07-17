Брэд Питт раскрыл секрет молодости

Несмотря на солидный возраст, Брэд Питт выглядит на зависть моложаво, и многие подозревали, что актер прибегает к помощи косметологов или пластических хирургов. Однако сам звездный актер раскрыл настоящую причину своего свежего вида в интервью изданию WWD.

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Питт, который сейчас встречается с дизайнером Инес де Рамон, с улыбкой отверг слухи о ботоксе и пластике.

«Мне просто повезло с генами», — скромно заметил актер.

Главный секрет, по его словам, — это тщательный уход за кожей с помощью его собственной линейки косметики. Бренд, созданный в 2022 году в сотрудничестве с винодельческой семьей Перрен, объединяет научные разработки и натуральные компоненты. Питт признался, что регулярно использует эти средства, чтобы поддерживать тонус и молодость кожи.

Кроме того, актер давно увлечен бизнесом. Еще в 2019 году он запустил люксовую линию одежды, специализирующуюся на кашемировых вещах с натуральными красителями. А его виноградники в Шато Мираваль (ставшие предметом судебных тяжб с Анджелиной Джоли) производят вино, известное во всем мире.

Ранее мы писали о том, что Питт потребовал раскрыть переписки Анджелины Джоли. Он хочет доказать незаконность продажи винодельни.