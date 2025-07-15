Алексей Воробьев вместе с женой посетил храм во Франции

Алексей Воробьев покинул Россию и улетел во Францию. В Париже певец проводит время с Аидой Гарифуллиной, оперной звездой и своей законной супругой. Сегодня артист поделился кадрами с возлюбленной.

Воробьев показал отрывок с выступлением жены, которая спела на мероприятии под открытым небом. Концерт проходил недалеко от легендарной Эйфелевой башни. Также Алексей поделился селфи с Аидой — супруги посетили местный храм. Воробьев предстал в черной рубашке поло, а Гарифуллина — в черном платье и шляпе. Оперная артистка не стала открывать лицо, встав спиной к камере.

© Соцсети

Примечательно, что Аида крайне редко появляется в соцсетях мужа. А на тех немногих кадрах с ней, которые публикует Алексей, не видно ее лица. Воробьева же вообще невозможно увидеть в личном блоге Гарифуллиной. Все, что размещает артистка, это снимки с коллегами или кадры из фотосессий.

Певец тайно окольцевался весной этого года. О женитьбе Алексея стало известно благодаря СМИ, и после этого Воробьев перестал скрывать свой статус и свою супругу.