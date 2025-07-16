Покинувшие РФ после скандала Арзамасова и Авербух похвастались роскошной жизнью за границей

Илья Авербух и Лиза Арзамасова оставили сына и дочку с бабушкой и няней, а сами отправились в заграничное путешествие. Супруги покинули Россию несколько дней назад и уже успели посмотреть две страны. Сначала фигурист и актриса побывали во Франции, где посетили фестиваль фейерверков в Каннах, и прогулялись по Ницце. Теперь же они наслаждаются летом в Сан-Ремо.

Авербух и Арзамасова ни в чем не отказывают себе в отпуске. Они останавливаются в фешенебельных отелях, ночь в которых стоит больше 100 тысяч рублей, взяли напрокат роскошный кабриолет, ужинают в ресторанах с именитыми шеф-поварами. Лиза хвастается заграничной жизнью на своей странице в соцсети, рассказывая, как проходит отпуск.

Россияне с удовольствием следят за репортажами Арзамасовой и отмечают, что и сама Лиза в Европе расцвела. Она откровенно одевается, подчеркивая стройную фигуру, и совсем вышла из образа "папиной дочки".

Напомним, в мае Илья Авербух попал в грандиозный скандал после того, как дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой фигурист среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой. На тот момент ему было 37 лет, а ей - 15.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова улетели из России

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком.

"15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Многие неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. В итоге Авербуху пришлось оправдываться.