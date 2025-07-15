Ольга Бузова рассказала о критическом состоянии своей собаки Евы

Ольга Бузова не находит себе места из-за болезни своего терьера Евы. Несколько дней назад артистка сообщила, что собака начала резко худеть, и поэтому пришлось показать ее ветеринарам. А сегодня певица сказала, что накануне питомице стало хуже.

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«Вчера очень ухудшилось состояние моей бусинки. Мы сразу отвезли ее в стационар, и прямо сейчас она там под наблюдением врачей борется за жизнь. Прогнозы неутешительные, но я даже не хочу думать о плохом», — написала Ольга в телеграм-канале.

Бузова сообщила, что «сахар съедает» Еву, и у нее уже «не видят глазки».

«Все мне говорят, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть готовой», — поделилась расстроенная звезда.

Три года назад Ольга уже потеряла одного питомца — шпица Челси. Собака умерла из-за сахарного диабета. Ева же, как известно, живет с певицей больше десяти лет. Однако из-за постоянных разъездов хозяйки собака часто оставалась с ее родителями. Последнее время о Еве заботился папа Бузовой.