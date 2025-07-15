Новый возлюбленный Нино Нинидзе высказался о разводе с женой

Новый возлюбленный Нино Нинидзе Михаил Кремер был женат на Татьяне Максимовой. У супругов появился сын Тимофей, но они не смогли сохранить брак. Артист рассказал, что, несмотря на развод, остался в хороших отношениях с бывшей спутницей.

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Как пояснил Кремер mk.ru, ему удалось сохранить дружбу с Татьяной. Но к этому артист пришел спустя некоторое время.

«Остаться друзьями возможно спустя время, но это большая работа, не просто так дается. Просто нужно потерпеть — а дальше оно само куда-то выруливается. Если ты не плохой и не злой человек, то спустя время остынешь, и все наладится», — объяснил звезда сериалов.

Михаил отметил, что специально делать ничего не нужно, а, когда кто-то из экс-супругов «остынет», можно начинать совместные дела. Актер призвал не идти на поводу у разрушительных эмоций.

Выходные Кремер проводит с возлюбленной и сыном. Порой вместе с близкими Михаил выезжает за пределы Москвы, если у него на следующий день нет работы.

Сын Михаила растет творческим человеком, но и увлекается футболом. Актер рассказал, что недавно Тимофей приготовил яичницу и сразу захотел стать поваром.

Напомним, Нино Нинидзе начала встречаться с Михаилом после расставания с Максимом Виторганом. В январе появились слухи, что актриса выходит замуж за возлюбленного, но она опровергла эти новости.