В день 39-летия Пелагея снялась в венке и платье с декольте

Вчера Пелагея отметила свой 39-й день рождения. В честь праздника певица поделилась в запрещённой соцсети новым снимком, на котором предстала в длинном белом платье с открытым декольте и клубничным принтом. Образ дополнил венок из полевых цветов, а также макияж с красными губами.

На фото Пелагея улыбается на фоне летнего леса, держа в руках букет.

Артистка получила десятки поздравлений от поклонников и коллег. Причём фолловеры не ограничиваются двумя строчками — Пелагее пишут длинные комментарии. Певица Зара — одна из немногих, кто коротко поздравил именинницу.

«Пелагеюшка, дорогая! С днём рождения», — написала она.

© Соцсети

Ранее мы писали о том, что Пелагея выиграла суд у своего бывшего мужа, экс-хоккеиста Ивана Телегина, который запрещал их дочери — 8-летней Таисии — выезжать за границу. Такое решение спортсмен принял на фоне разбирательств с певицей из-за недвижимости. Он из принципа не выплачивает свою часть ипотеки за дом, который был куплен в браке с певицей.