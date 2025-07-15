Гордон назвала Седокову и Решетову «плачущими лживыми тетками»

Юрист Катя Гордон назвала певицу Анну Седокову и модель Анастасию Решетову «плачущими лживыми тетками». Своим мнением она поделилась в RuTube-шоу «Злые языки».

Гордон отметила, что после измены во втором браке она теперь всегда встает на сторону обманутых жен. Особенно ее задела ситуация с Решетовой, которая стала причиной развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

«Я просто помню себя беременной в одном неудачном браке. И там появилась Седокова, которая у меня в квартире в джинсах моего мужа фотографировалась. Я с пузом, а Аня рассказывает, что она добрая девочка, классная, чистая. Я считаю, что это западло, нет? Поэтому, когда моргая наращенными ресницами, Седокова рассказывает стране, что она ангел небесный, я говорю: "Аня, ау! Я тут!"» — рассказала юрист.

По мнению Гордон, попытки Решетовой и вообще всех, кто причинил «колоссальную боль женщине» выглядеть «ангелами небесными» являются лицемерными.

«Я даже больше люблю, если они в духе певца Прохора Шаляпина говорят: "Я всех ненавижу, и да я встречалась с женатым!". Честная сволочь», — добавила она.

На вопрос о том, говорила ли юрист с Седоковой, Гордон указала, что не собирается этого делать.