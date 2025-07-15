Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева вернулась в соцсети спустя много лет

После окончания «Папиных дочек» Анастасия Сиваева прекратила публичную деятельность. Актриса, в отличие от коллег по сериалу, даже отказалась от съёмок продолжения ситкома. Звезда не вела и соцсети — посты она публиковала раз в несколько месяцев. А потому новость о том, что знаменитость создаёт собственный телеграм-канал, вызвала в Сети ажиотаж: на новый блог Сиваевой за считаные часы подписались тысячи человек.

На новой страничке звезда сериала публикует лайфстайл-контент. Сейчас Анастасия путешествует по Алтаю, откуда постит красивые видео и фото с природой, горами и водопадами.

«Именно здесь решила, что мне нужен телеграм-канал. У всех есть, а у меня вот нет. И хочу делиться этой красотой. Это я не про себя, это я про Алтай. Так что, добро пожаловать! Всем буду рада», — отметила Сиваева.

К слову, в апреле Super удалось выяснить подробности личной жизни Анастасии. Много лет подряд в Сети ходили слухи, что в 2014 году Сиваева вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Лебединского, в браке с которым у неё якобы родились сын и дочь. Никаких подтверждений этому не было. Мы узнали, что Анастасия действительно состояла в браке, но с другим мужчиной.